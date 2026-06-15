Presidentes de Georgia y Serbia abordan cooperación en el marco del Corredor Medio

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Tiflis, 15 jun (EFE).- Los presidentes de Georgia, Mijaíl Kavelashvili, y de Serbia, Alexandar Vucic, abordaron este lunes la cooperación entre las partes en el marco de la participación en el Corredor Medio de transporte que permite el tránsito de mercancías entre Asia y Europa.

«El presidente georgiano destacó que Georgia, un eslabón clave en el Corredor Medio, está interesada en ampliar su colaboración con la región de los Balcanes Occidentales, lo que facilitará el desarrollo de las conexiones de transporte y logística entre Europa y Asia», indicó la Presidencia georgiana en un comunicado.

Durante la reunión, Kavelashvili afirmó que «Georgia ha optado firmemente por el camino de la paz, la estabilidad y la prosperidad económica para la prosperidad del Cáucaso Sur».

Ambos dirigentes destacaron la afinidad cultural y los valores compartidos por ambos países y hablaron de los desafíos geopolíticos contemporáneos.

Vucic llegó a Georgia el 15 de junio para su primera visita oficial y se reunirá mañana con el primer ministro del país caucásico, Irakli Kobajidze.

La ministra de Economía de Georgia, Mariam Kvrivishvili, declaró a la prensa que ambos países planeaban firmar un acuerdo de libre comercio. EFE

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