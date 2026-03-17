Presidentes de Guatemala y Alemania impulsan agenda de inversiones y valores democráticos

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Ciudad de Guatemala, 17 mar (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, acordaron este martes profundizar la relación bilateral mediante una agenda centrada en la atracción de inversiones, la transición energética y la defensa irrestricta de los valores democráticos.

En una declaración conjunta tras su encuentro en el Palacio Nacional de la Cultura, en la capital guatemalteca, Arévalo de León detalló los ejes de una cooperación que, según afirmó, «va en directo beneficio del pueblo».

El mandatario guatemalteco destacó que ambas naciones comparten valores fundamentales como el combate a la corrupción, el respeto a los derechos humanos y la solución pacífica de controversias bajo el derecho internacional.

Asimismo, resaltó que la alianza busca modernizar el sistema productivo nacional a través de la transferencia de tecnología y la exploración de proyectos en energías renovables, transformación industrial e investigación tecnológica».

«Alemania se ha posicionado como uno de los socios comerciales europeos más relevantes para Guatemala», señaló Arévalo, quien subrayó la apertura de «nuevas ventanas de oportunidad» para diversificar mercados y fortalecer el posicionamiento guatemalteco en la economía europea.

Por su parte, el presidente Steinmeier reafirmó la disposición de Alemania para intensificar la asociación en todos los ámbitos, desde la seguridad y el comercio hasta la protección del clima.

El mandatario alemán fue contundente al vincular la llegada de capitales con el fortalecimiento institucional, al destacar que «la fiabilidad y la lucha contra la corrupción son elementos decisivos para los inversionistas alemanes».

Steinmeier, que viaja acompañado de una delegación empresarial, alentó a Guatemala a aumentar su visibilidad en foros europeos para aprovechar el potencial comercial aún no explotado.

La visita oficial de dos días de Steinmeier, quien llegó este martes a Guatemala procedente de Panamá, continuará el miércoles con un recorrido por el departamento de Petén (norte) antes de partir hacia México. EFE

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