Presidentes de Paraguay y Uzbekistán hablan de integración de Latinoamérica y Asia Central

(Actualiza con firma de protocolo sobre comercio)

Asunción, 11 dic (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, mantuvo este jueves una reunión bilateral con su homólogo de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, con quien abordó la necesidad de fortalecer la integración entre América Latina y Asia Central, en la primera visita oficial que realiza un mandatario paraguayo a ese país.

Peña consideró en la red social X que se ha hecho «historia» al convertirse también en el primer Jefe de Estado latinoamericano que es recibido en Uzbekistán.

Dijo que la reunión con Mirziyoyev le permitió compartir «el enorme potencial que tiene Paraguay y la necesidad de unirnos, de acercaros, entre América Latina y Asia Central».

«Realmente (es) una jornada histórica donde hemos construido un gran puente de integración que estamos seguros que traerá enormes beneficios para el Paraguay, como un eje central del desarrollo de América Latina», expresó el gobernante, quien concluye en Uzbekistán una gira internacional que inició el lunes en Hungría.

El líder paraguayo llegó a Taskent, la capital de Uzbekistán, procedente de la ciudad noruega de Oslo, donde participó de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

En un comunicado, la Presidencia de Paraguay aseguró que Peña y Mirziyoyev reafirmaron la importancia de acercar sus respectivas regiones «mediante agendas comunes en comercio, inversiones, energía, seguridad alimentaria, conectividad e innovación».

La cita permitió a Peña conocer «los planes de desarrollo de Uzbekistán» y presentar las «oportunidades que ofrece Paraguay como plataforma logística, productiva y energética para la región», destacó el Ejecutivo en Asunción.

El ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción informó que los Gobiernos de Paraguay y Uzbekistán firmaron «el protocolo de finalización de las negociaciones bilaterales de acceso a los mercados», en marco de la adhesión de la nación asiática a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El protocolo, señaló la Cancillería en un comunicado, incluye una «lista de concesiones arancelarias» que Uzbekistán otorgará a Paraguay tras su adhesión a la OMC.

El documento fue rubricado por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, y el jefe negociador de Uzbekistán para la adhesión a la OMC, Azizbek Urunov.

Como parte de su agenda en Taskent, Peña tiene previsto asistir el viernes a la ceremonia de entrega de premios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), dado que Paraguay fue seleccionada sede de varias pruebas del Campeonato Mundial de Rallies (WRC) por tres años consecutivos, de 2025 a 2027.

El mandatario concluirá su viaje a Uzbekistán el sábado. EFE

