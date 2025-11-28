Presidentes de Perú y Bolivia retoman la cooperación binacional, tras superar crisis

Lima, 28 nov (EFE).- El presidente interino de Perú, José Jerí, y el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, dialogaron este viernes, en videoconferencia, sobre la cooperación bilateral en la sostenibilidad del Lago Titicaca, en el comercio exterior y la lucha contra las drogas, al dar los primeros pasos para superar la crisis diplomática que mantenían ambas naciones desde el 2023.

Jerí dialogó con Paz, tres semanas después de asumir el cargo en Bolivia, para reiterarle la invitación para llevar a cabo el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional en el Perú durante el primer trimestre del próximo año.

Igualmente, el mandatario peruano expresó su interés de reforzar la cooperación binacional, a través de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, para asegurar la operatividad y el financiamiento de los proyectos destinados a su descontaminación y la sostenibilidad productiva y ambiental del lago navegable más alto del mundo.

Los gobernantes también discutieron sobre las facilidades y ventajas que ofrece el peruano puerto de Ilo al comercio exterior boliviano por ser «un punto estratégico para la proyección de Bolivia al Asia-Pacífico», a través del cabotaje con los puertos del Callao y de Chancay.

Además, Jerí manifestó el compromiso de Perú en favor de la integración y el desarrollo fronterizo con Bolivia, y resaltó la importancia de redoblar los esfuerzos binacionales en la lucha contra las drogas, reportó el Ejecutivo peruano.

Este viernes, el ministerio de Relaciones Exteriores de Perú designó a Carlos Chávez Tafur como nuevo embajador en Bolivia, en reemplazo de Carlos Montoya que desde mayo del 2024 era el encargado de negocios en ese país, a raíz de la crisis diplomática con el gobierno boliviano que provocó el retiro de la entonces embajadora en esa nación vecina en 2023.

La exmandataria Dina Boluarte (2022-2025) acusó de injerencia en sus asuntos internos a los exgobernantes Evo Morales y Luis Arce que no le reconocieron legitimidad, tras reemplazar al destituido expresidente Pedro Castillo en 2022 después del fallido intento de golpe de Estado. EFE

