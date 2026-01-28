Presidentes latinoamericanos visitan estratégico Canal de Panamá y su moderna ampliación

Ciudad de Panamá, 28 ene (EFE).- Los presidentes latinoamericanos que participan en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe realizaron este miércoles una visita a las nuevas esclusas del Canal de Panamá, construidas bajo administración panameña y que multiplicaron el valor estratégico de la vía interoceánica.

Acompañados en el recorrido por su anfitrión, el presidente panameño, José Raúl Mulino, y la primera dama Maricel Cohen, los mandatarios conocieron la operación de la ruta interoceánica y su impacto en el comercio mundial.

En el trayecto por las nuevas esclusas estuvieron los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil); Daniel Noboa (Ecuador); Gustavo Petro (Colombia); Rodrigo Paz (Bolivia); Bernardo Arévalo (Guatemala); Andrew Holness, primer ministro de Jamaica; y José Antonio Kast, presidente electo de Chile.

Las gigantescas compuertas de las esclusas de Cocolí, en el lado Pacífico del canal ampliado, sirvieron de escenario para la foto oficial al grupo de gobernantes.

Posteriormente, se trasladaron a la torre de control, donde el presidente Lula da Silva, acompañado por Mulino, «tuvo el honor de accionar la apertura de las compuertas para el tránsito del buque portacontenedores MSC Leo VI, que cubre la ruta Florida – Corea», según un comunicado de la Presidencia panameña.

En el recorrido también participaron el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez.

EE.UU. construyó y operó el Canal, inaugurado en 1914, por más de 80 años, hasta su traspaso a Panamá con la llegada del siglo XXI, tal como establecieron los Tratados Torrijos-Carter de 1977. La vía se rige por el Tratado de Neutralidad.

Panamá puso en servicio en 2016 una moderna ampliación de la vía, con un costo de más de 5.000 millones de dólares y que multiplicó sus ingresos y valor estratégico.

El Canal de Panamá conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos en 170 países. Sus principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón. EFE

