Presos políticos de Túnez piden a la sociedad civil unirse y «restaurar» la democracia

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Túnez, 24 jun (EFE).- Once presos políticos de Túnez, encarcelados por el caso conocido como ‘Complot contra el Estado’, hacen un llamamiento a los ciudadanos «democráticos» y a la sociedad civil para que «se unan y trabajen por la restauración de la libertad y de la democracia» en el país, según una carta publicada este miércoles por sus equipos de defensa.

Entre los firmantes se encuentra el líder del partido islamista Ennahda, Rached Ghanouchi, calificado, como el resto, como preso político por ONG nacionales e internacionales como Human Rights Watch debido a las condiciones de sus detenciones y los delitos de terrorismo que se les imputaron, que sus abogados consideran «fabricados» por el Gobierno, con el fin de eliminar voces críticas.

El grupo, que abogó desde la cárcel por «la dignidad y soberanía de Túnez», consideró que en 2021 -cuando el presidente Kais Said se arrogó plenos poderes sobre el Estado- se «pusieron fin a los logros de la revolución de 2011 y de la transición democrática».

En su opinión, se anularon la «supremacía» de la Constitución, el Estado de derecho, la separación de poderes, la «independencia» del Poder Judicial, las «libertades civiles», el «pluralismo» en los medios, la «libertad de expresión» en redes sociales y las elecciones «libres» bajo supervisión de un órgano independiente.

Según los firmantes, Túnez volvió a «un régimen de poder absoluto», por lo que «la restauración de los logros democráticos es ahora la prioridad común de los ciudadanos», al margen de «diferencias políticas e ideológicas», que se deben «dejar de lado» hasta que «se restablezcan la democracia y las libertades».

Los autores de la carta fueron condenados en 2025, junto a casi medio centenar más de personas, a penas que oscilan entre los 13 y los 60 años de prisión -posteriormente rebajadas a un máximo de 45-, en el mayor juicio contra opositores de diferentes ideologías celebrado en Túnez desde la caída del dictador Zine al Abidín Ben Ali en 2011.

La misiva fue suscrita por Ghanouchi, con 85 años recién cumplidos; Ahmed Nejib Chebbi, Ayachi Hammami, Jaouhar Ben Mbarek, Issam Chebbi, Abdelhamid Jelassi, Ridha Belhaj, Zied el Heni, Chaima Issa, Ghazi Chaouachi y Khayem Turki.

Desde que Said -en el poder desde 2019- se arrogara plenos poderes en 2021, diversas entidades y organismos han denunciado un deterioro del clima de libertades y una intensificación de la persecución contra la disidencia. EFE

sb/mgr