“La comisión social penaliza a la Quinta Suiza” Peter Siegenthaler 26 de febrero de 2018 - 16:20 Aquellos que se trasladen a Suiza desde un país exterior a la Unión Europea (UE) tendrán que esperar 10 años para poder percibir las prestaciones complementarias (PC) del Seguro de Vejez y Supervivencia (AVS) y de invalidez (AI). La propuesta, presentada por la Comisión de Seguridad Social y Salud Pública (CSSS) de la Cámara Baja, atañe principalmente a los suizos expatriados. Su organización está en pie de guerra. La intención de la enmienda legislativa es obstaculizar el acceso de los extranjeros al sistema social suizo. La idea emana de los partidos de derecha y centro derecha de la CSSS. En su opinión, solamente las personas en situación de necesidad que residan de manera permanente en Suiza o que vivan aquí desde hace al menos 10 años deben tener derecho a las PC. Las prestaciones complementarias (PC) siempre han estado ligadas a las prestaciones AVS/AI existentes. Los beneficiarios son personas aseguradas que, en caso de vejez o invalidez, no pueden satisfacer sus necesidades con sus propios medios. Sin embargo, el cambio afectaría principalmente a los suizos que volvieran a su patria luego de vivir en un país extracomunitario. Según la Oficina Federal de la Seguridad Social, en virtud del Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre Berna y Bruselas, de hecho, cualquier persona que se traslada de un país miembro de la UE a la Confederación -sea extranjero o ciudadano helvético- tiene los mismos derechos que los residentes en Suiza. En cuanto a los inmigrantes extranjeros procedentes de terceros países, antes de tener derecho a las PC tienen que esperar 10 años. El lapso es de 5 años para los refugiados reconocidos, las personas admitidas provisionalmente y los apátridas. La Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE) está consternada: “Aquel que transfiera su domicilio al exterior, aunque sea por poco tiempo, se verá perjudicado por esta decisión”, afirma la directora de la OSE, Ariane Rustichelli. Cita el ejemplo de una pareja suiza que se estableció por un año en América del Norte: “De vuelta a Suiza, la pareja se divorció. Como la mujer ya tiene casi 60 años, no puede encontrar trabajo. Si en el momento de alcanzar la edad de jubilación, solicitara las prestaciones complementarias, se le negaría debido a ese período de 10 años”. Para la directora de la OSE es incomprensible que una ciudadana suiza que efectuó sus cotizaciones a la AVS antes de su estancia en el extranjero ya no pueda tener derecho a esas prestaciones. “De hecho, se trata de una discriminación entre los suizos del interior y sus compatriotas que viven en el extranjero. ¿Hay dos categorías de suizos?”, inquiere retóricamente. Lucha contra el turismo social La decisión de la mayoría de la Comisión está en contradicción con la creciente movilidad internacional, continúa Ariane Rustichelli. “Por un lado, los mismos políticos dicen lo importante que es para la economía suiza que las personas adquieran experiencia internacional. Por otro, quieren retirar el derecho a las prestaciones complementarias”. Los miembros de la CSSS que apoyan la medida la justifican con la necesidad de luchar contra el turismo social. En la mira estaban en primera línea los inmigrantes de la UE. Si el acuerdo sobre la libre circulación de personas exime a los ciudadanos procedentes de la UE del período de espera, habrá que modificar el acuerdo, indicó el presidente de la Comisión. Una declaración que Ariane Rustichelli prefiere no comentar. Dado que los partidos de derecha y de centro derecha constituyen mayoría en la Cámara baja, la propuesta de la Comisión preparatoria podría ser aprobada en la actual sesión parlamentaria. En tal caso, la OSE tiene la esperanza de que luego sea rechazada por la Cámara Alta.