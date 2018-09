Otros dos parlamentarios sospechosos de pasar documentos confidenciales a un cabildero kazajo y aceptar un viaje pagado también estuvieron involucrados en el caso, pero no se les levantó la inmunidad.

Retiran inmunidad a exdiputado suizo 12 de septiembre de 2018 - 16:52 En el primer caso en la historia moderna suiza, el Parlamento despojó este miércoles a un exdiputado de su inmunidad, allanando el camino para un procedimiento legal en su contra. Se le acusa de corrupción en actividades de cabildeo en favor de Kazajistán. Una comisión de la cámara baja dio seguimiento a la decisión adoptada por una comisión del Senado para levantar la inmunidad y así abrir la puerta al enjuiciamiento de Christian Miesch, miembro del Legislativo hasta el 2015 por la Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora). Miesch es sospechoso de aceptar dinero - 4 635 francos - de un cabildero a cambio de intentar impulsar los intereses de Kazajistán en el Parlamento suizo. Inicialmente, la comisión de la cámara baja se había negado a dar seguimiento al caso argumentando que la participación de Miesch no era lo suficientemente significativa como para justificar el levantamiento de su inmunidad. Miesch ha negado cualquier actividad ilícita. Otros dos parlamentarios sospechosos de pasar documentos confidenciales a un cabildero kazajo y aceptar un viaje pagado también estuvieron involucrados en el caso, pero no se les levantó la inmunidad. En cuanto al cabildero, Thomas Borer, un exembajador suizo, también podría ser sujeto a una investigación penal. El capítulo suizo de la ONG Transparencia Internacional acogió con beneplácito la decisión parlamentaria. Expresó que las acusaciones son serias y merecen un examen exhaustivo.