Presunto autor de triple feminicidio en Argentina estará preso en Perú hasta extradición

Lima, 3 oct (EFE).- Un juez de Perú ordenó este viernes el ingreso en prisión preventiva por nueve meses, con fines de extradición, contra el peruano Tony Janzen Valverde, conocido con el apodo de ‘Pequeño J’, señalado de ser el presunto autor del feminicidio de tres jóvenes mujeres en Buenos Aires, delito penado con 35 años de cárcel en ese país.

Durante la audiencia, el juez Cristhian Chumpitaz, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, evaluó el pedido de la Fiscalía de nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición de Valverde por el homicidio agravado de tres jóvenes mujeres en Argentina.

El magistrado determinó que existe peligro de fuga y de obstaculización en el proceso porque las pruebas presentadas por su defensa no son suficientes ni idóneas para desvirtuar los presupuestos de falta de arraigo laboral, domiciliario y familiar. EFE

