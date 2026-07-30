Presunto cabecilla de Sendero Luminoso muere en enfrentamiento con militares en Perú

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Lima, 29 jul (EFE).- Un presunto cabecilla de los remanentes de la agrupación subversiva Sendero Luminoso murió durante una operación de las fuerzas de seguridad de Perú en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en la que también resultó herido un militar, informaron este miércoles fuentes oficiales.

En la operación realizada por el Comando Especial del Vraem y la Policía Nacional del Perú (PNP) se abatió al denominado ‘camarada Richard’, considerado «un miembro del buró político de los mandos principales» de los remanentes senderistas, según señaló un comunicado difundido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El operativo se ejecutó en el centro poblado Alto Mantaro, en el distrito de Vizcatán del Ene, en la región central de Junín, y también dejó herido a un suboficial del Ejército, quien se encuentra estable y ha sido internado en el Hospital Militar de Lima.

Según la información, durante la intervención se desató un intenso combate en el que helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) brindaron apoyo táctico para retirar a las fuerzas terrestres, por lo que una de las aeronaves recibió el impacto de 18 proyectiles de arma de fuego.

Las fuerzas de seguridad incautaron, por su parte, un fusil, municiones, explosivos, equipos de comunicación, medicamentos y otros equipos militares.

La operación también fue confirmada en sus redes sociales por el senador del partido fujimorista Fuerza Popular Fernando Rospligliosi, quien presidió el Congreso peruano hasta el pasado 26 de julio.

«Hoy el Comando Especial Vraem eliminó a un dirigente narcoterrorista, ‘Richard’. Un efectivo militar resultó herido en el enfrentamiento. ¡Así hay que acabar con esos criminales!», comentó Rospigliosi sobre dos fotografías en las que se ve al subversivo muerto y al militar herido.

El Vraem comprende una amplia zona de selva montañosa en cinco regiones del centro y sur de Perú, donde se encuentran las mayores plantaciones de hoja de coca del país y por donde se desplazan remanentes de Sendero Luminoso en alianza con el narcotráfico, según señalan las autoridades. EFE

dub/jrh