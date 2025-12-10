Presunto cabecilla golpista alemán dice que dejarse involucrar fue «error imperdonable»

Berlín, 10 dic (EFE).- El empresario inmobiliario y aristócrata Enrique XIII, príncipe de Reuss, presunto cabecilla de la asociación terrorista de carácter ultraderechista que planeaba supuestamente asaltar el Parlamento alemán y que fue desmantelada en diciembre de 2022, calificó este miércoles de «error imperdonable» haberse dejado involucrar, pero afirmó que nunca planeó un golpe de Estado.

«Por desgracia, cometí el imperdonable error de dejarme involucrar» con la meta de firmar un «tratado de paz» con las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, dijo el acusado, de 74 años, ante la Audiencia Territorial de Fráncfort, citado por los medios.

Según creían los conspiradores, la República Federal de Alemania carece de legitimidad precisamente porque no se había firmado un tratado de paz con los aliados y en su opinión debía ser un noble quien subsanara esta situación.

El acusado subrayó que él nunca buscó el contacto con los conspiradores y aseguró, al rechazar ser el cabecilla de la trama golpista: «No fui ni soy ningún líder.»

«Yo mismo no preparé ni planeé un golpe violento como tal», añadió.

Y dijo que en las reuniones del llamado Consejo, una especie de gabinete en la sombra de los conspiradores, que se reunía regularmente en el castillo de Reuss en Waidmannsheil, en el este de Alemania, «no se habló en absoluto» de asaltar el edificio del Reichstag.

El aristócrata lleva casi tres años en prisión preventiva y desde hace año y medio se están celebrando procesos contra él y una veintena de acusados en Stuttgart, Múnich y Fráncfort.

Este miércoles, en el centésimo día del juicio ante la Audiencia Territorial de Fráncfort contra este grupo de presuntos Reichsbürger (Ciudadanos del Reich), movimiento que no reconoce la soberanía de la actual Alemania, es la primera vez que se pronuncia explícitamente sobre los hechos que se le imputan. EFE

