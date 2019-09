Three-quarters of Swiss back new organ donation system

Apoyan 76% de los suizos nuevo sistema de donación de órganos 30 de septiembre de 2019 - 16:26 Tres de cada cuatro suizos (76%) están a favor de un nuevo sistema de donación de órganos con el presunto consentimiento, según una encuesta. La misma proporción estaría dispuesta a donar sus órganos. La población parece preparada para el cambio, dijo el lunes Swisstransplant. La Fundación Nacional para el Trasplante y la Donación de Órganos encomendó el estudio al instituto de investigación gfs.bern. Los resultados muestran que la iniciativa popular “Salvar vidas mediante la promoción de la donación de órganos”, presentada a las autoridades federales en abril, contaría con un fuerte apoyo popular. La iniciativa, respaldada por Swisstransplant, propone un cambio hacia el presunto consentimiento, que modifica la actual política que requiere el consentimiento explícito de los donantes potenciales. El Gobierno presentó una contrapropuesta indirecta, que aprueba la iniciativa, pero añade el derecho de los familiares a decidir en ausencia de una oposición documentada. Registro de donantes En octubre de 2018 Swisstransplant puso en marcha un registro nacional de donantes de órganos en línea que pretende ser una alternativa práctica al sistema tradicional de tarjetas de donante. Esto permitirá a los familiares saber con certeza si un familiar muerto realmente quería donar sus órganos. El año pasado se registró un número récord de donantes de órganos en Suiza, 18,6 por cada millón de residentes. Las autoridades esperan aumentar el número a 22 para 2021.