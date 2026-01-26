Presuntos yihadistas de Al Shabab matan a un administrador local y un profesor en Kenia

Nairobi, 26 ene (EFE).- Un jefe de la administración local y un profesor de primaria fueron asesinados la pasada madrugada en un ataque perpetrado por presuntos miembros del grupo yihadista somalí Al Shabab en el este de Kenia, en el condado de Garissa, informaron este lunes las autoridades.

En un comunicado, la Policía confirmó el asesinato de ambos en la localidad de Holugho, donde «un equipo de seguridad compuesto está persiguiendo activamente a los autores de este acto cobarde» para que «se enfrenten a todo el peso de la ley», mientras «la zona ha sido acordonada».

«Hemos reforzado inmediatamente las patrullas y operaciones de seguridad en la región y los alrededores», aseguraron las fuerzas de seguridad, sin facilitar la identidad de las víctimas.

Según reportaron medios locales, el jefe de localidad de Holugho, Abdi Fatah Gani, habría sido asesinado a tiros por los atacantes, que asaltaron su casa y prendieron fuego a su coche después de haber atacado la comisaría local.

Antes de retirarse los responsables habrían disparado también mortalmente contra el profesor Stephen Musili, vecino del barrio.

«Es muy triste que hayamos perdido dos vidas a manos de los milicianos. El difunto jefe era un administrador muy trabajador que desempeñaba un papel fundamental para garantizar la paz en la zona», afirmó en declaraciones recogidas por la prensa keniana el comisionado de Garissa (representante del Gobierno keniano en el condado), Mohamed Mwabudzo.

Mwabudzo señaló que el administrador local había supuestamente estado entre los objetivos del grupo yihadista desde hacía tiempo, debido a sus esfuerzos para acabar con las actividades terroristas en la zona.

Tras estos hechos, los profesores venidos de otros puntos del país que trabajan en la zona pidieron que se los traslade a lugares más seguros y lamentaron que viven con miedo desde hace tiempo por las reiteradas amenazas de los terroristas.

«Queremos seguir haciendo nuestro trabajo de enseñar, pero no podemos trabajar en una situación en la que tememos por nuestras vidas. Lo único que pedimos es que nos trasladen a escuelas más seguras porque nuestras vidas importan», declaró Meshack Sifuna, uno de estos maestros.

En octubre de 2011, el Ejército de Kenia invadió Somalia tras varios secuestros atribuidos a Al Shabab en su territorio y, en febrero de 2012, se incorporó a las fuerzas de la Unión Africana (UA) que ayudan al Ejército somalí.

Desde entonces, los yihadistas, afiliados a la red terrorista Al Qaeda desde 2012, han cometido numerosos ataques en Kenia.

Al Shabab comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central somalí, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

