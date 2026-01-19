Prevén alza del 6 % en exportaciones de flores desde Ecuador para San Valentín en 2026

Quito, 19 ene (EFE).- Las exportaciones de flores de Ecuador se incrementarán en un 6 %, respecto a 2025, en la temporada de San Valentín que comienza este martes, según cálculos preliminares de los empresarios del sector.

En la temporada 2025, «la más exitosa de la historia», Ecuador exportó desde el aeropuerto ‘Mariscal Sucre’, de Quito, un total de 28.779 toneladas métricas de flores, es decir, cerca de 29 millones de kilogramos, embarcadas en 534 vuelos de salida, detalló la Corporación Quiport, empresa encargada de la gestión integral del campo de aviación.

En un comunicado difundido este lunes anotó que para este año, además, se espera un incremento en el número de vuelos y señaló que la temporada de Valentín se extenderá hasta el 12 de febrero.

Destinos de exportaciones

Los principales destinos de la flor ecuatoriana son los grandes centros logísticos (hubs) de distribución de carga en Estados Unidos y Europa, entre los que destacan Miami y Ámsterdam, desde donde se distribuyen a todos los mercados a escala global.

La operación de carga en el aeropuerto de Quito registra un crecimiento sostenido, lo que ha permitido que ocupe el quinto lugar en América Latina y el Caribe en lo que se refiere a volumen de carga anual movilizada, indicó Quiport.

El año pasado cerró con un total de 407.240 toneladas de carga transportadas en los rubros de exportaciones, importaciones y carga doméstica.

Sobre el rendimiento de las exportaciones por vía aérea, desde Quito se exportaron 336.480 toneladas, registrando un crecimiento del 11,2 % respecto de 2024. EFE

