Alarmante número de lesiones autoinfligidas 03 de marzo de 2019 - 18:29 Un estudio realizado en la región francófona de Suiza encuentra tasas alarmantes de autodestrucción, uno de los principales factores de riesgo de suicidio. Los autores de la investigación piden un sistema nacional de monitorización de las lesiones autoinfligidas. Los actos de autodestrucción, independientemente del grado de intención suicida u otros tipos de motivación, es un factor de riesgo importante para el suicidio. Sin embargo, no han sido bien documentados. Un estudio realizado por encargo de la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza y publicado en Swiss Medical Weekly reveló la prevalencia de daños autoinfligidos en la parte francófona de Suiza. En un período de diez meses, médicos de hospitales generales de Lausana y Neuchâtel documentaron 554 casos de autolesiones en 490 pacientes. Casi la mitad tenía entre 18 y 34 años y alrededor del 65% se encontraba en situaciones socioeconómicas difíciles. Los ciudadanos no suizos representaban el 56% de la muestra en Lausana y el 43% en Neuchâtel. Otros estudios también han encontrado un mayor riesgo de autolesión entre los extranjeros. La mayoría de los pacientes habían experimentado al menos un episodio previo de autolesión y en más del 50% de los casos, la intención suicida estaba clara. + Mayor coordinación para prevenir el suicidido El envenenamiento fue el método más frecuente encontrado en el estudio, seguido por los cortes, saltos desde cierta altura, el ahorcamiento o la asfixia. En Suiza, el suicidio es la cuarta causa principal de muerte prematura y cada año, más de 10 000 personas buscan tratamiento médico después de un intento de quitarse la vida. Sin embargo, actualmente no existe un seguimiento sistemático a nivel nacional de los casos de autodestrucción. Los autores del estudio escriben que el monitoreo de tales conductas puede identificar grupos de riesgo específicos y ayudar a poner en marcha intervenciones de prevención puntuales. También puede contribuir a abordar el estigma que sufren las personas que se autolesionan. En Suiza, los costes relacionados con la hospitalización por autolesiones ascienden aproximadamente a 200 millones de francos anuales.