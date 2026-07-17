Previsión de lluvia el sábado, se espera que mejore la calidad del aire antes de la final

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Nueva York, 16 jul (EFE).- Una densa capa de humo procedente de los incendios forestales en Canadá ha provocado este jueves una calidad del aire «muy poco saludable» en Nueva York, que se espera que mejore el sábado, si se cumple la previsión de lluvia, un día antes de la final del Mundial que disputarán España y Argentina en el estadio MetLife.

El Índice de Calidad del Aire (ICA) alcanzó un nivel de 265 puntos el jueves por la tarde, categorizado como «muy poco saludable», según AirNow, la agencia pública estadounidense de monitoreo de la calidad del aire.

El índice, que muestra los colores verde, amarillo, naranja, rojo, morado y granate para calificar la calidad del aire, categorizó el aire de Nueva York con el color morado -incluso a punto de tocar el granate-, lo que supone unos niveles «muy poco saludables».

Esta situación atmosférica en Nueva York llega tras los más de 100 incendios forestales activos en Canadá, que han arrastrado con el viento capas de humo hacia varias zonas de Estados Unidos, incluyendo la región de Nueva York/Nueva Jersey, sede de la final del Mundial entre España y Argentina el próximo domingo.

Esta crisis ambiental se ha visto agravada por un fenómeno meteorológico conocido como «cúpula de calor» (heat dome), que ha atrapado el humo cerca de la superficie, pues Nueva York está atravesando su tercera ola de calor del 2026.

La exposición a las partículas finas del humo puede causar dificultad para respirar, tos, mareos y fatiga.

Sin embargo, los pronósticos del Servicio Nacional del Tiempo (NWS, por sus siglas en inglés) apuntan a chubascos durante todo el sábado, el día previo a la final, y más posibilidad de lluvia el domingo por la mañana, con previsiones de tener un cielo despejado el domingo por la tarde.

La final entre España y Argentina está prevista que se juegue el domingo a las 15.00 hora local (19.00 GMT), por lo que previsiblemente el nivel de calidad del aire habrá mejorado tras las lluvias.

Las autoridades estatales y municipales han reaccionado con alertas por contaminación atmosférica y han recomendado reducir la actividad física al aire libre, además de extremar las precauciones a la hora de salir a la calle.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció en sus redes sociales que la ciudad está repartiendo mascarillas KN95 gratuitas en cientos de puntos a lo largo de los cinco distritos.

Miradores de la ciudad como el famoso Empire State Building han ofrecido al público con entradas varias opciones para reprogramar su visita, ya que la bruma ha reducido drásticamente la visibilidad en toda la ciudad. EFE

jta/og/car

(foto) (vídeo)