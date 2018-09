Swissmem, organismo que reúne a la industria helvética de la ingeniería eléctrica y mecánica, comentó por su parte que no esperaba un gran impacto ya que las relaciones comerciales entre Suiza e Irán han sido modestas.

Leve impacto en Suiza de sanciones contra Irán 07 de agosto de 2018 - 14:12 La reintroducción este martes de sanciones económicas contra Irán por parte de Estados Unidos tendría un impacto reducido en Suiza, según fuentes económicas helvéticas. La Secretaría de Estado de Economía (SECO) indicó que la situación legal se mantiene sin cambios y simplemente aconsejó a las compañías suizas que hacen negocios en Irán monitorear la situación, informó este martes la agencia suiza de noticias (ATS). Hace tres meses, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que su país se retiraría del acuerdo nuclear multinacional de 2015, el cual constituyó un alivio a las sanciones impuestas a Irán a cambio de que ese país pusiera fin a su programa nuclear. SECO señaló que el Gobierno suizo tratará de evitar consecuencias negativas para las empresas helvéticas, aunque destacó que las posibilidades de influir en la política de sanciones de Washington son muy limitadas. Swissmem, organismo que reúne a la industria helvética de la ingeniería eléctrica y mecánica, comentó por su parte que no esperaba un gran impacto ya que las relaciones comerciales entre Suiza e Irán han sido modestas. En 2017, las exportaciones de productos y servicios suizos ascendieron a 532 millones de francos, un monto inferior al registrado diez años antes de 800 millones. Washington ha amenazado con castigar a las compañías que intentan ignorar las sanciones contra Irán.