Primarias en Texas refuerzan trumpismo y motivan a demócratas en la batalla por el Senado

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Alejandra Arredondo

Austin, 27 may (EFE).- La victoria del fiscal general de Texas, Ken Paxton, como candidato republicano al Senado estadounidense ha consolidado el dominio del presidente, Donald Trump, sobre el Partido Republicano y aumentado a su vez las esperanzas de los demócratas de acabar con el dominio conservador en uno de los estados clave de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

Paxton, respaldado por Trump antes de la votación, se impuso el martes en las primarias republicanas con un 64 % de los votos frente al 36 % del senador John Cornyn, cuatro veces elegido para el cargo y representante del sector más tradicional del partido, en una contienda que evidenció la exigencia de lealtad al presidente como condición para mantenerse en la formación.

El ahora candidato se enfrentará en noviembre a James Talarico, el aspirante demócrata, seminarista y legislador estatal de 37 años, quien se ha consolidado como una figura emergente dentro de su partido y al que los demócratas ven como su principal oportunidad para recuperar un escaño en el Senado por Texas por primera vez desde 1988.

Trump lo es «todo» en el partido republicano

Trump eligió dar su apoyo a Paxton pese al descontento de varios senadores republicanos, según filtraciones de medios del Congreso al diario ‘The Wall Street Journal’ y al portal de The Hill.

El peso del trumpismo en la base se enmarca en un contexto más amplio de transformación del partido en varios estados, incluyendo Georgia, Alabama y Kentucky, donde el peso del movimiento MAGA (Make America Great Again, el eslogan de Trump) llevó a que candidatos respaldados por el mandatario se impusieran a perfiles considerados más moderados o no suficientemente alienados con el oficialismo.

«Trump es prácticamente todo en el Partido Republicano de hoy», indicó a EFE Mark Jones, profesor de Ciencias Políticas de la Rice University.

Cornyn «en un par de ocasiones» votó a favor de iniciativas legislativas que estaban «más orientadas a construir consensos que a atraer a la base de las primarias del partido. Eso fue suficiente para que los votantes republicanos en las primarias lo consideraran insuficientemente conservador e insuficientemente afín a Donald Trump», agregó el experto.

Una oportunidad para los demócratas

La nominación de Paxton fue recibida con optimismo en el campo demócrata, que ve en su historial político y judicial una oportunidad para ampliar su base electoral en noviembre.

El fiscal general ha enfrentado cargos por corrupción, denuncias de sobornos y abuso de poder, además de un divorcio altamente mediático y marcado por una infidelidad, elementos que la campaña de James Talarico busca situar en el centro de la contienda.

Talarico, legislador estatal y candidato demócrata al Senado, ya ha endurecido su ofensiva. En sus primeros mensajes tras conocerse el resultado, calificó a Paxton como «el político más corrupto de Estados Unidos», mientras su equipo lanzó anuncios centrados en su historial de controversias.

Sin embargo, Jones subrayó las dificultades estructurales que enfrenta el candidato demócrata en un estado de fuerte predominio republicano.

«Texas sigue siendo un territorio republicano, donde el partido conservador tiene una ventaja natural en cualquiera elección estatal», indicó, aunque matizó que la ventaja puede reducirse en un contexto de baja popularidad del presidente Trump y de alta polarización en torno a la figura de Paxton.

Las elecciones de medio mandato de noviembre serán decisivas para el control del Senado estadounidense, donde los republicanos parten con 53 escaños (de los 100 que componen la cámara) frente a una oposición demócrata que deberá defender sus posiciones y ganar al menos cuatro asientos adicionales para alcanzar una mayoría. EFE

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