Primer candidato peronista por Buenos Aires visita a Cristina Fernández tras emitir voto

2 minutos

Buenos Aires, 26 oct (EFE).- El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del frente peronista Fuerza Patria, Jorge Enrique Taiana, visitó en la tarde de este domingo a la expresidenta Cristina Fernández (2007 – 2015) -quien cumple desde junio su condena en la modalidad de prisión domiciliaria-, tras emitir su voto y a la espera del cierre de unos comicios clave que renovarán el Congreso argentino.

El exministro de Defensa llegó pasadas las 16:00 ala vivienda de Fernández, ubicado en la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires,después de emitir su voto en el partido de Vicente López, en las afueras de la capital argentina.

Al terminar el encuentro, Taiana, de 75 años, declaró a los periodistas que vio a la expresidenta «muy bien, animada y con esperanza».

Contó, además, que charlaron de la evolución de los comicios y convocó a votar a «quienes todavía no lo hayan hecho» ya que consideró que hasta el momento la participación electoral era baja, en comparación con las elecciones anteriores.

«A Cristina le llamó la atención que hay, hasta ahora, baja participación electoral así que tiene expectativa de lo que pasé en la próxima hora y media (hasta el cierre de los comicios)», afirmó.

El candidato confirmó que se trasladaría a La Plata para seguir el cierre electoral y el escrutinio, cuyos primeros resultados se esperan para las 21:00 hora local (00:00 GMT).

Más temprano, al salir del centro donde emitió su voto, Taiana había dicho a los periodistas que estaban allí:“¿Por qué Cristina no pudo hacerlo? Es parte de esta democracia con restricciones que tenemos”, dijo en referencia a la decisión de la CNE de excluir del padrón electoral a la expresidenta tras la condena firme por administración fraudulenta durante su Gobierno.

Taiana, que encabeza la lista de Fuerza Patria (peronista) a la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires, la que otorga a la nación el mayor número de votos en las elecciones de hoy, es una de las apuestas fuertes del peronismo para ganar las elecciones de este 26 de octubre, que renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. EFE

