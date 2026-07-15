Primer día de cruces sin controles fronterizos entre España y Gibraltar

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Un flujo constante de peatones y vehículos cruzaba el miércoles la frontera entre España y el pequeño enclave británico de Gibraltar, tras la entrada en vigor a medianoche del acuerdo que permite la libre circulación a través de la línea fronteriza.

Poco antes de medianoche, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y tres de sus predecesores retiraron la última parte de la verja, un gesto simbólico que marcó el fin de los controles fronterizos.

A continuación, las personas que se habían congregado para presenciar el acontecimiento -muchas con sus celulares en la mano para captar este momento histórico-, pudieron cruzar libremente entre la localidad española de La Línea de la Concepción y Gibraltar, en ambas direcciones.

La circulación volvió a intensificarse en la hora punta de la mañana del miércoles, cuando los trabajadores suelen ir desde La Línea hacia Gibraltar.

«Me levanté esta mañana y ya no tenía que llevar el DNI [documento nacional de identidad]», explicó a la AFP María Jesús Walda, una ingeniera civil de 34 años que se dirigía a Gibraltar. «Ese es el cambio, en principio. Ahora vamos a ver la evolución», agregó.

Con apenas unos 40.000 habitantes, este pequeño territorio británico situado en el extremo sur de la península ibérica depende de los 15.500 trabajadores transfronterizos que llegan cada día desde España, y que representan casi la mitad de su mano de obra.

En el pasado solían formarse largas colas en la frontera terrestre mientras se comprobaban los documentos, especialmente en los periodos de tensión en las relaciones entre Reino Unido y España por la soberanía de Gibraltar, también conocido como el Peñón.

El dictador español Francisco Franco (1939-1975) cerró esta frontera en 1969, después de que Gibraltar decidiera en referéndum, por gran mayoría, continuar bajo dominio británico.

El cierre, que duró 13 años, interrumpió el tráfico diario de trabajadores desde España hacia Gibraltar y separó a familias.

– «Cambio drástico» –

«Durante décadas la verja [fronteriza] ha sido exactamente eso, una herida abierta para los miles de trabajadores que cruzaban cada día», afirmó este miércoles el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en La Línea de la Concepción, poco después de que una grúa retirara las puertas metálicas que durante mucho tiempo separaron ambos territorios.

«Va a ser un cambio drástico, yo creo que para bien. Porque ya no vamos a tener que depender de que si hay cola, si no hay cola para entrar, para salir», consideró Paul Cutthroat, un agente de aduanas gibraltareño de 60 años.

A pesar de que la mayoría de trabajadores transfronterizos son españoles, gente de diferentes nacionalidades realiza diariamente estos trayectos, entre ellos unos 1.600 británicos que viven en el lado español atraídos por el menor coste de las viviendas.

Algunos residentes de Gibraltar expresaron, sin embargo, su preocupación por la seguridad, ahora que no estará la verja ni los controles.

«Creo que cambio va a haber, pero no creo que vaya mejor», valoró Elizabeth Pilot, una cocinera de 34 años.

– «Verja digital» –

El enclave contará a partir de ahora con más cámaras de seguridad, tecnología de reconocimiento facial y cámaras de análisis automático de matrículas, prometió Picardo.

«Hoy la verja ya no tiene puertas. Es una verja digital y será más segura que nunca», consideró el ministro principal en la televisión gibraltareña GBC.

El acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea se firmó finalmente el martes en Bruselas, tras años de complejas negociaciones después de la salida del Reino Unido del bloque. El pacto alinea a Gibraltar con las reglas del espacio Schengen de libre circulación de la UE.

Reino Unido abandonó la UE sin que se resolviera el vínculo entre el bloque y Gibraltar, una base militar británica estratégica por su ubicación en la entrada del mar Mediterráneo. En el referéndum sobre el Brexit de 2016, Gibraltar votó en un 96% a favor de seguir en la Unión Europea.

A finales de 2020, Madrid y Londres alcanzaron «in extremis» un acuerdo provisional que permitió mantener la libre circulación, pero la firma de un pacto definitivo tardó en materializarse.

España cedió Gibraltar a la corona británica en 1713 como parte del Tratado de Utrecht, pero nunca dejó de reclamar su soberanía sobre el Peñón, lo que generó tensiones recurrentes entre Madrid y Londres.

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