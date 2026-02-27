Primer ministro albanés Edi Rama destituye a su viceprimera ministra acusada de corrupción

2 minutos

Skopie, 27 feb (EFE).- El primer ministro albanés, el socialista Edi Rama, ha destituido a su controvertida viceprimera ministra, Belinda Balluku, acusada de corrupción, por lo que la oposición conservadora viene organizando violentas protestas desde hace varios meses, informó hoy la prensa local.

Durante una reunión del gobernante Partido Socialista (PS) anoche, Rama decidió apartar a Balluku como ministra de Infraestructuras y número dos del Ejecutivo.

Según informa la televisión A2 CNN, otros cinco ministros también fueron cesados: los responsables de Asuntos Exteriores, de Interior, Defensa, Justicia y el ministro de Relaciones con el Parlamento.

Estos cambios en el gabinete, formado en septiembre pasado, deberán ser aprobados aún por la Cámara donde el PS tiene una mayoría absoluta estable desde las elecciones de mayo de 2025.

Estas destituciones llegan en víspera de otra protesta anunciada para mañana por el opositor Partido Democrático (PD), liderado por el exprimer ministro Sali Berisha.

Varias protestas de las últimas semanas acabaron en batallas campales en el centro de Tirana entre la policía y los manifestantes, que lanzaron cócteles molotov contra los agentes, que a su vez respondieron con gases lacrimógenos.

A principios de febrero, el Tribunal Constitucional de Albania confirmó la decisión de la Oficina especial contra la corrupción SPAK de noviembre de 2025 de suspender a Balluku, acusada de haber interferido en licitaciones públicas de infraestructuras.

Sin embargo, Rama se había negado desde entonces a destituirla, lo que alimentó las protestas del PD.

Pese a los cambios anunciados, Berisha consideró hoy que la medida es sólo un intento de Rama por salvarse.

«Con este movimiento, intenta engañar al pueblo, en un momento en que él mismo es el jefe de la organización criminal que lidera. Por ello, exijo su dimisión inmediata; de lo contrario, se enfrentará a la oposición y a todo el pueblo albanés», dijo el líder opositor en redes sociales. EFE

