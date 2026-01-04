Primer ministro británico promete cumplir su mandato de cinco años ante rumores de destitución

2 minutos

El primer ministro británico, Keir Starmer, insistió en una entrevista difundida este domingo que completará su mandato de cinco años como jefe del gobierno, entre especulaciones de que su partido de centroizquierda buscará destituirlo tras las próximas elecciones locales.

Starmer, elegido en julio de 2024, también defendió en la BBC que Reino Unido debería seguir alineándose con el mercado único de la Unión Europea (UE), y afirmó que «acercarse» al bloque redundaba en el «interés nacional» del país.

Una década después de que los británicos votaran por un estrecho margen a favor de abandonar la UE, es probable que esta postura suscite críticas por parte de defensores del Brexit como Nigel Farage, cuyo partido de extrema derecha, Reform UK, lideró las encuestas el último año.

Los sondeos apuntan a grandes avances del partido antiinmigración en las elecciones locales que se celebrarán en Escocia, Gales y algunas zonas de Inglaterra en mayo. También se pronostica su éxito en las próximas elecciones generales previstas para agosto de 2029.

Starmer añadió que Reino Unido «se verá dividida de forma tóxica» si Reform UK llega al poder, y prometió liderar al Partido Laborista en «la lucha de nuestro tiempo contra la propuesta ultraderechista» de Farage.

«Fui elegido en 2024 con un mandato de cinco años para cambiar el país, y es lo que pretendo hacer», insistió.

Starmer, cuya popularidad cayó a mínimos históricos durante sus 18 meses en el cargo, argumentó que los múltiples cambios de liderazgo bajo su predecesor conservador causaron un «caos absoluto».

«Nadie quiere volver a eso. No ayuda el interés nacional. Sabemos por experiencia lo que ocurre cuando se sigue ese camino caótico, y no voy a llevarnos de vuelta a eso», dijo.

Pero el líder británico vivió un 2025 tormentoso, con cambios radicales en sus políticas, dimisiones de ministros y otras crisis.

Las encuestas indican que el Partido Laborista obtendrá malos resultados en mayo, lo que provoca especulaciones sobre la posibilidad de que los diputados laboristas se rebelen contra él tras las elecciones y nombren a un nuevo líder.

jj/ach/sag/mab