Primer ministro chino lamenta «grave impacto» de aranceles ante organismos internacionales

Pekín, 9 dic (EFE).- El primer ministro chino, Li Qiang, lamentó este martes el «grave efecto» que los aranceles y otras restricciones comerciales están teniendo sobre la economía global, al inaugurar en Pekín una nueva edición del ‘Diálogo 1+10’, que reúne al Ejecutivo chino con los máximos responsables de las principales instituciones financieras y comerciales internacionales.

Li aseguró que, desde comienzos de año, la proliferación de barreras ha evidenciado que «los aranceles dañan a otros, pero también se vuelven contra quien los impone», lo que, según dijo, ha llevado a un aumento de las voces a favor del libre comercio.

Ante los representantes internacionales, afirmó que el mundo encara «cambios complejos y profundos», con un auge del proteccionismo, turbulencias geopolíticas y deficiencias en la gobernanza global.

El jefe del Ejecutivo chino sostuvo que el foro de este martes, celebrado con el lema ‘Compartir la gobernanza global, promover el desarrollo global’, tiene como objetivo «construir un sistema más justo, razonable y eficaz», y destacó la aportación de los organismos presentes al funcionamiento de la gobernanza económica internacional.

También enumeró tres «términos clave» que, a su parecer, marcaron este 2025: los aranceles, la transición verde y la inteligencia artificial (IA).

Sobre el segundo punto, Li recordó el décimo aniversario del Acuerdo de París y los nuevos compromisos climáticos anunciados este año por el gigante asiático, entre ellos que el consumo de energía no fósil en el país represente más del 30 % del consumo total de energía e instalación de 3,6 gigavatios de capacidad de energía solar y eólica, más de seis veces el nivel de 2020.

En cuanto a la IA, citó el rápido avance de modelos abiertos chinos como DeepSeek, que, afirmó, están «acelerando la transformación industrial» y el crecimiento de nuevos sectores como la robótica inteligente.

«El libre comercio, superar los desafíos que afectan a todos y la innovación colaborativa son objetivos que ninguna entidad puede lograr por sí sola; todos requieren esfuerzo», aseguró Li.

En la reunión con Li participan la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo, Dilma Rousseff; la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rebeca Grynspan; el presidente del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, Jin Liqun; y el director general del Banco de Pagos Internacionales, Pablo Hernández de Cos.

También asisten el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala; y representantes de la Organización Internacional del Trabajo, del Consejo de Estabilidad Financiera y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Al igual que el año pasado, cabe la posibilidad de que los participantes mantengan también una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, durante su estancia en Pekín, un extremo todavía no confirmado.

Georgieva se encuentra en Pekín coincidiendo además con la fase final de la misión del Artículo IV del FMI, cuyo examen anual de la economía china será presentado este miércoles en la capital china.

El ‘Diálogo 1+10’ se celebra un día después de que el Politburó, el segundo escalafón de mando del Partido Comunista de China, avanzara que el país mantendrá en 2026 una política fiscal «más proactiva» y una postura monetaria «moderadamente flexible», en un momento marcado por la debilidad de la demanda interna, los riesgos de deflación y la persistente crisis inmobiliaria. EFE

