Primer ministro de Pakistán agradece a Putin la postura equilibrada en conflicto con India

Pekín, 2 sep (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, agradeció este martes al presidente ruso, Vladímir Putin, la postura equilibrada de Moscú en el conflicto entre Islamabad y Nueva Delhi.

«Permítame agradecerle sus palabras de apoyo a Pakistán, le doy las gracias por contribuir al equilibrio de la región», dijo Sharif en una reunión con Putin en Pekín, donde ambos asisten a los festejos con ocasión del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Sharif aseguró que Islamabad «respeta» la relación de Rusia con la India. «Es algo positivo», dijo.

«A nosotros también nos gustaría establecer lazos sólidos con ustedes, que serían complementarios e irían en beneficio (…) de toda la región».

Sharif señaló que considera a Putin un líder decidido con el que le gustaría colaborar.

La víspera el jefe del Kremlin se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, quien le dijo a Putin que la cooperación entre Moscú y Delhi es «importante no solo para los pueblos de ambos países, sino también para garantizar la paz global, la estabilidad y el bienestar».EFE

