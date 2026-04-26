Primer ministro de Pakistán conmocionado por el tiroteo que obligó la evacuación de Trump

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Redacción Asia, 26 abr (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo este domingo estar «profundamente conmocionado» por el tiroteo registrado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, que obligó la evacuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que salió ileso del lugar, en Washintgon.

«Aliviado de saber que el presidente Trump, la primera dama y otros asistentes están a salvo. Mis pensamientos y oraciones están con él, y le deseo continua seguridad y bienestar», expresó el pakistaní en X, donde calificó el incidente, ocurrido la noche del miércoles, de perturbador.

Sharif reaccionó minutos después de que Trump explicase en rueda de prensa cómo vivió la evacuación de la tradicional cena después de que un hombre fuera «interceptado» tras intentar traspasar la seguridad del evento armado con un arma larga.

Trump aseguró que el Servicio Secreto actuó de manera «muy rápida» y mejor, según aseguró, que en el caso de mitin de Butler (Pensilvania) en julio de 2024 en el que fue herido de bala por un francotirador.

La policía evacuó el Washington Hilton Hotel después de un gran caos y de que el presidente, el vicepresidente, JD Vance, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tuvieran que ser evacuados de emergencia.

Trump canceló el sábado el viaje de sus enviados especiales a Islamabad para entablar diálogo con Teherán, poco después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, abandonara la capital paquistaní sin aparentes avances en las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio. EFE

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