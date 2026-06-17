Primer ministro de Portugal alerta de un verano «aún más exigente» en combate a incendios

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Lisboa, 17 jun (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, alertó este miércoles de que el combate a los incendios rurales de este verano en el país será «aún más exigente» que en años anteriores a causa de los destrozos causados por el tren de borrascas que afectó al territorio a comienzos de año.

«A los factores habituales, se suma el impacto de la tempestad que, como saben, derribó cientos de miles de árboles», precisó el jefe del Gobierno durante un debate quincenal en la unicameral Asamblea de la República (Parlamento).

Hacía referencia a la serie de tempestades que causó incontables destrozos en Portugal a comienzos de año, siendo el temporal Kristin el que generó mayores daños.

Por este motivo, prosiguió Montenegro, han movilizado a los cuerpos de seguridad y prevención pertinentes para reducir el riesgo de incendios ante el aumento del material combustible en el terreno.

«Estamos movilizando a todos en este esfuerzo de prevención y combate: Protección Civil, bomberos, zapadores forestales, el Instituto Nacional de Naturaleza y Bosques, la Guardia Nacional Republicana, Fuerzas Armadas», detalló.

Asimismo, apeló a la población a que respete las medidas preventivas y de seguridad para reducir su exposición a riesgos y a la generación de fuegos.

«Todos sabemos que el comportamiento de cada uno marca la diferencia, puede marcar la diferencia en la vida de todos», sostuvo.

El primer ministro aprovechó para recordar que este miércoles se cumplen nueve años del inicio del incendio registrado en la localidad de Pedrógão Grande que se propagó rápidamente a las regiones circundantes, causando 66 víctimas mortales y más de 250 heridos, además de 46.000 hectáreas calcinadas.EFE

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