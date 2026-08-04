Primer ministro de Portugal critica políticas migratorias que tienen un «efecto llamada»

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Lisboa, 4 ago (EFE).- El primer ministro luso, el conservador Luís Montenegro, lanzó este martes una crítica velada al Gobierno de España al cuestionar a quienes «se empeñan en adoptar políticas que muchas veces tienen un efecto llamada» y aseguró que Portugal está «creando las condiciones para que las personas puedan vivir con dignidad» cuando llegan al país.

En unas declaraciones prealizadas poco después de un comunicado del Ministerio del Interior tras el consejo informal de ministros de la UE, en el que defendía la actuación de España en la crisis migratoria vivida en Ceuta la semana pasada, Montenegro aprovechó para destacar la gestión migratoria de su país.

«En estos días en los que asistimos, incrédulos, a fenómenos de falta de normas y de circulación de los flujos migratorios, en estos días en los que, lamentablemente, algunos se empeñan en adoptar políticas que a menudo tienen un efecto de llamada, atraen a las personas sin proporcionarles las condiciones necesarias para acogerlas e integrarlas», cuestionó tras la inauguración del primer centro de salud familiar de gestión privada del país.

Y continuó: «En estos momentos, es el momento de que digamos que, en Portugal, francamente, estamos haciendo lo que hay que hacer. Estamos creando las condiciones para que las personas puedan vivir con dignidad cuando llegan a Portugal».

El Gobierno de Montenegro ha adoptado varias medidas para dificultar la llegada de migrantes al país en el último año, entre ellas cambios en la Ley de Extranjería y la Ley de Nacionalidad, políticas para las que ha contado con el apoyo de la extrema derecha.

En el contexto de la crisis migratoria vivida la semana pasada en Ceuta, el Ejecutivo luso ha mantenido sus críticas a lo que consideran son políticas migratorias que tienen un efecto llamada adoptadas por España, aunque también ha mostrado apoyo al país vecino.

De hecho, el ministro del Interior portugués, Luís Neves, manifestó su solidaridad con España y con las autoridades españolas este martes durante el encuentro de ministros, y elogió la respuesta operativa española, la cooperación con Marruecos y el retorno voluntario de la mayoría de los migrantes.

Además, el Gobierno portugués defendió que lo sucedido en Ceuta nunca puso en entredicho la integridad del espacio Schengen . EFE

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