Primer ministro de Portugal defiende presupuestos con la vivienda como prioridad absoluta

Lisboa, 27 oct (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), defendió este lunes en el Parlamento un proyecto de presupuestos estatales para 2026 con la vivienda como «prioridad absoluta» de su Gobierno y sin aumentar impuestos por segundo año consecutivo.

«La vivienda es una prioridad absoluta de este Gobierno», subrayó Montenegro en la apertura del debate sobre la propuesta de presupuesto del Ejecutivo ante la unicameral Asamblea de la República.

Recordó que su primer Gobierno solucionó el año pasado «bloqueos urgentes» en la inversión en el parque público de vivienda para que puedan destinarse más de 9.000 millones de euros a este tipo de inmuebles.

«Vamos a poner a disposición inmuebles públicos hoy vacíos para alquiler de la clase media a través de colaboraciones público-privadas», dijo Montenegro, quien destacó que aparte de vivienda pública su Ejecutivo presenta una serie de «medidas ambiciosas» para incrementar la oferta de casas para la clase media y la reducción del IVA en la construcción de inmuebles que no sean de lujo.

El borrador contempla en concreto más 2.152 millones de euros destinados a vivienda para aumentar la oferta de inmuebles públicos y movilizar los que son patrimonio del Estado para proyectos inmobiliarios, además de una bajada del IVA en el sector de la construcción del 23 al 6 %.

Por otro lado, Montenegro indicó que por segundo año consecutivo no se suben los impuestos a los portugueses, lo que, remarcó, «ni significa abdicar de transformar Portugal ni abandonar el Estado social, sino, por el contrario, este Gobierno va a continuar implementando una agenda transformadora».

Recordó que el documento del Ejecutivo contempla una reducción del impuesto sobre las Personas Físicas (IRS, en portugués), tanto a través de una subida de los límites de los distintos tramos, como por la reducción en 0,3 puntos porcentuales de las tasas del segundo a quinto escalón.

«Este descenso beneficiará directamente a más de 2,6 millones de familias», dijo el primer ministro luso.

En materia fiscal, el Gobierno también propone una disminución del Impuesto sobre las Personas Colectivas (IRC) del 15 % este año, reducción que aumentará al 19 % en 2026, y que será aplicable sobre los primeros 50.000 euros de la base imponible en las pequeñas y medianas empresas.

El proyecto de presupuestos recoge una subida de 50 euros hasta 920 euros del salario mínimo en 2026, tal y como el Ejecutivo firmó con los sindicatos y patronal, y un incremento de 40 euros en el llamado Complemento Solidario para las Personas Mayores, que reciben los jubilados con pensiones más bajas.

La partida de infraestructuras es de casi 4.300 millones de euros, que se destinarán a iniciativas como la ejecución de líneas ferroviarias de alta velocidad y la modernización de la red convencional, la expansión de carreteras y el avance en la construcción de un nuevo aeropuerto de Lisboa en Alcochete.

En materia de defensa, se aumenta el 23 % la partida para 2026 respecto a 2025, pasando de 3.065 a 3.772 millones de euros.

Para este año, el Gabinete de Montenegro prevé un crecimiento de la economía del 2 % y para 2026 del 2,3 %, mientras que proyecta un incremento del saldo presupuestario del 0,3 % del PIB en 2025 y del 0,1 % en 2026.

También espera que la deuda pública se reduzca al 90,2 % del PIB este año y al 87,8 % el próximo.

Esta previsto que el borrador de los presupuestos para 2026 sea debatido entre hoy mañana en el Parlamento, mientras que la votación definitiva está fijada para el 27 de noviembre.

Con la anticipada abstención del Partido Socialista (PS), el Gobierno luso debería poder sacar adelante estos presupuestos sin problema en el Parlamento.

A ese respecto, Montenegro apuntó hoy, mirando al PS y a la segunda fuerza en la cámara, el ultraderechista Chega, que «aprobar estos presupuestos del Estado no convierte a los partidos en corresponsables en la gobernanza».

Por ello, alegó no tiene sentido «crear dramas». EFE

