Primer ministro de Portugal dice que las dos propuestas por TAP «valorizan» la aerolínea

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Lisboa, 30 jul (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, aseguró este jueves que las dos propuestas, de Air France-KLM y Lufthansa, que ha recibido el Gobierno de Portugal para adquirir el 44,9 % de TAP apuntan a «una valorización superior a la esperada» del potencial de la aerolínea portuguesa.

Para Montenegro, TAP es «un activo estratégico» de la economía portuguesa y, por primera vez en la historia de la aerolínea, «las mayores compañías de Europa» se han interesado en ella.

«No es la primera vez que se lleva a cabo un proceso de privatización de ese capital, pero sí es la primera vez que apunta hacia una vía de maximización del potencial de TAP», continuó Montenegro durante un discurso este jueves en un evento empresarial.

En este contexto, el primer ministro portugués subrayó que sea la que sea la propuesta ganadora, se potenciará el objetivo y el rendimiento de TAP.

El jueves finalizó el plazo para presentar ofertas vinculantes en el proceso de reprivatización de la aerolínea portuguesa, que puso en marcha el año pasado el Ejecutivo de Montenegro.

Se abre ahora una nueva fase en la que serán comparados el precio, el proyecto industrial y los compromisos estratégicos de los dos únicos candidatos que permanecen en la carrera.

Parpública, la sociedad estatal encargada del proceso, deberá elaborar ahora un informe detallado sobre las dos propuestas y las diligencias informativas realizadas durante el procedimiento en un plazo de 30 días, y después serán remitidas al Gobierno. EFE

lmg/fpa