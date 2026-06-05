Primer ministro de Portugal vincula la cumbre UE-Balcanes con el rol de su país en la ONU

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Tivat (Montenegro), 5 jun (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, vinculó este viernes la cumbre entre la Unión Europea y los Balcanes Occidentales con la reciente elección de su país como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2027-2028, al defender el papel portugués como promotor del diálogo, el entendimiento y la resolución de conflictos.

A su llegada a la reunión que se celebra en Tivat, Montenegro habló brevemente del encuentro entre los líderes europeos y balcánicos, considerado una cita relevante para discutir el proceso de ampliación de la UE y la eventual adhesión de los países de la región, pero centró buena parte de sus declaraciones a la cadena pública RTP en el significado diplomático de la elección de Portugal en Naciones Unidas.

El jefe del Gobierno portugués consideró que la cumbre de Tivat es también “una forma de construir puentes entre Estados” y de abrir “un camino de entendimiento”, en un momento en el que la Unión Europea busca reforzar su relación con los Balcanes Occidentales y mantener viva la perspectiva de ampliación.

En ese contexto, Montenegro destacó la coincidencia entre la agenda europea y el nuevo papel internacional que asumirá Portugal en el Consejo de Seguridad de la ONU, tras haber sido elegido el pasado miércoles por la Asamblea de las Naciones Unidas.

“Quiero, una vez más, felicitar, desde el punto de vista del reconocimiento, a todos los órganos de soberanía y a nuestra diplomacia”, afirmó Montenegro, para quien el resultado supone “un reconocimiento del papel de Portugal como actor en la escena internacional”.

El primer ministro subrayó que Portugal quiere proyectarse como un país comprometido con “el acercamiento”, “la resolución de conflictos”, “la dignidad” y “los derechos humanos”, principios que, a su juicio, también están presentes en la relación de la UE con los Balcanes Occidentales.

“Esta cumbre, este encuentro, tiene mucho del espíritu y también de los principios y valores que promovemos en nuestra política exterior”, señaló Montenegro, que defendió la existencia de una “forma portuguesa de estar” en el mundo, basada en el diálogo y la cooperación.

Portugal fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2027-2028 junto a Austria, Kirguistán, Trinidad y Tobago y Zimbabue. En la votación, según destacó Montenegro, Portugal fue “en la primera vuelta, el país más votado”.

La cumbre de Tivat reúne a líderes de la Unión Europea y de los Balcanes Occidentales seis meses después de la anterior cita celebrada en Bruselas, con el objetivo de reafirmar la relación entre ambas partes y abordar la integración gradual, la cooperación regional, la seguridad y la estabilidad en la región.

Para Montenegro, la presencia portuguesa en ese debate europeo y su futura participación en el Consejo de Seguridad responden a un mismo “hilo conductor”: la voluntad de Portugal de actuar como puente diplomático y de defender una política exterior basada en el multilateralismo, la cooperación y los derechos humanos. EFE

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