Primer ministro de Sudán afirma que el Ejército «avanza» en Darfur pese al asedio de FAR

2 minutos

Jartum, 1 oct (EFE).- El primer ministro de Sudán, Kamel Idris, afirmó este miércoles que el Ejército está «avanzando» en la localidad de Al Fasher, el último reducto de las tropas regulares en Darfur y que se encuentra bajo asedio del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) desde mayo de 2024.

«El Ejército avanza y, al mismo tiempo, está derrotando a las milicias rebeldes que asedian a ancianos, niños y mujeres dentro de la ciudad de Al Fasher, que resistió y sigue resistiendo», dijo el jefe del Gobierno controlado por la cúpula militar en una rueda de prensa en Port Sudán, la sede del Ejecutivo ubicada en el noreste del país.

Afirmó que las Fuerzas Armadas «se están empoderando» en Al Fasher, pese a que las FAR se han adentrado en varios barrios residenciales y lanzan continuamente ataques contra posiciones militares y barrios civiles, mientras que el Ejército repele a duras penas las ofensivas de los paramilitares.

El asedio de Al Fasher, la capital de Darfur Norte, ha provocado una crisis de hambruna debido a la imposibilidad de acceso de la ayuda humanitaria, al tiempo que las Fuerzas Conjuntas -compuestas por el Ejército y grupos aliados- también tienen dificultades para reabastecerse.

Ante esta crítica situación, Idris aseguró que las autoridades sudanesas han reunido a una serie de ONG que «están listas con todos sus mecanismos para iniciar campañas de lanzamientos aéreos» de ayuda humanitaria dentro de Al Fasher.

«Si los milicianos o los rebeldes intentan interrumpir el lanzamiento aéreo, el castigo será disuasivo», amenazó el primer ministro, que no especificó cuándo se hará esa operación.

El lunes, el Ejército realizó con éxito su primer lanzamiento de suministros en cinco meses en su principal base militar en Al Fasher, la 6ª División de Infantería, después de que estas operaciones fueran interrumpidas en abril tras el derribo de un avión por parte de las FAR sobre la ciudad.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otras más de doce millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la violencia, mientras que más de la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria aguda, de acuerdo con Naciones Unidas. EFE

az-sr-cgs/kba/psh