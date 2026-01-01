Primer ministro dice que entrada en la CEE permitió a Portugal «abrirse y modernizarse»

Lisboa, 1 ene (EFE).- El primer ministro portugués, el conservador Luís Montenegro, dijo este jueves que la entrada del país en la Comunidad Económica Europea (CEE), cuyo 40 aniversario se cumple este 1 de enero, le permitió a Portugal abrir su economía y modernizarse.

«Hace 40 años, Portugal se convirtió en miembro de pleno derecho de la entonces CEE y encontró un nuevo sentido a su vocación europea. Esa elección estratégica permitió al país desarrollarse, crecer y converger en el espacio europeo», escribió el primer ministro en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Montenegro también consideró que la entrada a la comunidad europea supuso la consolidación de la democracia, la apertura de la economía portuguesa y la modernización del país: «Nos proyectó en Europa y en el mundo».

«Hoy -continuó-, en la Unión Europea, seguimos trabajando por un Portugal más próspero y por una Unión más fuerte y cohesionada. Por el futuro de Portugal y por el éxito de la UE».

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, felicitó este jueves a través de un mensaje en X a España y Portugal por su entrada en la CEE, acompañado de un video con algunos momentos representativos de ambos países.

«Cuatro décadas compartiendo con nosotros vuestra excepcional cultura y vuestro espíritu innovador. Cuatro décadas en las que vuestros países se han fortalecido dentro de la UE. ¡Enhorabuena!», dijo la responsable europea. EFE

