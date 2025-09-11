The Swiss voice in the world since 1935

Primer ministro eslovaco compara el atentado de Kirk al que sufrió

Praga, 11 sep (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, el populista Robert Fico, ha comparado el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en EE.UU. al atentado que sufrió él en 2024 “porque tenía, al igual que yo, otra opinión”, y atribuyó ambos crímenes a «los progresistas o los liberales».

«Charlie Kirk tenía, al igual que yo, otra opinión. Y, por tanto, era necesario eliminarlo», comentó Fico en redes sociales el asesinato de Kirk, prepetrado la víspera por un francotirador desconocido durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, que se dio a la fuga y está buscado por las autoridades estadounidenses.

«Si no tienes ni una sola opinión correcta y obligatoria que los progresistas o liberales exigen de ti, entonces deberían dispararte. A diferencia de Kirk, tuve un poco más de suerte», añadió Fico, que en mayo de 2024 también fue tiroteado en la localidad de Handlova, en el centro de Eslovaquia, y estuvo varias semanas al borde de la muerte.

El juicio contra el autor de los disparos a Fico, Juraj Cintula, un jubilado radicalizado que acudía a protestas organizadas por la oposición progresista eslovaca, comenzó el pasado 7 de julio en el Tribunal Especializado de Eslovaquia, donde el acusado podría la ser condenado a cadena perpetua. EFE

