Primer ministro eslovaco demanda compromiso político para reducir el precio de la energía

1 minuto

Praga, 12 feb (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, el populista Robert Fico, ha instado este jueves a los líderes comunitarios a fijar un “compromiso político” para reducir los precios de la energía, una condición sin la que, opina, es inviable que la industria europea pueda competir.

«Si no adoptamos un compromiso político podemos considerar esta cita un total fracaso, ineficaz y cara», dijo Fico en un vídeo publicado en redes sociales en referencia a la cumbre informal de los jefes de Estado y de Gobierno que se celebra hoy Bilzen (Bélgica).

«Si hoy no mandamos desde Bélgica un mensaje político claro, de que vamos a hacer algo con los altos precios de la energía eléctrica, esta cumbre será un total fracaso», reiteró el mandatario eslovaco, uno de los líderes más euroescépticos de la UE.

En esta reunión Fico presentará el caso de «una moderna y ecológica fábrica de aluminio en Ziar nad Hronom», en el centro del país, con una capacidad de producción anual de aluminio primario de unas 175.000 toneladas.

Esta empresa, de capital noruego y eslovaco, se vio obligada a cerrar en 2023 por los altos costes energéticos, debido en parte a los precios de los permisos de emisión.

Como medida para reducir los costes energéticos de las empresas europeas, Fico recordó el pasado martes, durante un encuentro en Bratislava con sus homólos checo, Andrej Babis, y austríaco, Christian Stocker, que habría que suspender la aplicación del sistema de comercio de emisiones (ETS1) durante cuatro o cinco años. EFE

