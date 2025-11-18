Primer ministro Irak dice ha acordado inversiones multimillonarias y seguirá con reformas

3 minutos

Bagdad, 18 nov (EFE).- El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, afirmó este martes que su Gobierno saliente ha acordado inversiones valoradas en 100.000 millones de dólares gracias a un programa de reforma estructural que afirmó que seguirá aplicando en la nueva legislatura si sale reelegido.

En un panel en Middle East Peace And Security Forum de Irak, Al Sudani destacó que esa reforma económica incluye el sector energético, en el que se han «emprendido proyectos importantes de desarrollo para aumentar la producción», siendo el país árabe uno de los principales productores mundiales de petróleo.

«Hemos podido atraer inversiones árabes y extranjeras por valor de 100.000 millones de dólares gracias a la proporción de un ambiente atractivo y fiable, y a las reformas económicas y financieras», dijo Al Sudani, cuya coalición fue la que obtuvo más escaños en las elecciones parlamentarias de la semana pasada.

«El Gobierno ha realizado una serie de reformas estructurales, en particular en el sector energético. Tenemos una visión para acabar con la quema del gas para 2028 y hemos suspendido la compra de derivados y emprendido proyectos petroleros importantes para desarrollar y aumentar la producción», añadió.

Al Sudani no dio a conocer detalles sobre esos proyectos, si bien el país ha anunciado en los últimos años numerosos acuerdos con empresas occidentales y árabes, incluidas la estadounidense Exxon Mobil y la británica British Petroleum (BP), para el desarrollo de sus yacimientos de crudo y acabar con la quema del gas asociado.

Irak, que cuenta con alrededor del 8 % de las reservas mundiales de crudo y es uno de los destacados miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), ha subrayado en varias ocasiones que tiene planes de aumentar su producción diaria de crudo, actualmente de alrededor 4 millones de barriles a más de 6 millones de barriles para 2029.

El primer ministro iraquí, líder del Partido Reconstrucción y Desarrollo, también apuntó que las reformas introducidas por su gobierno han tenido otros «resultados claros», entre los que subrayó que «el paro ha bajado del 17 % a 13 % y la pobreza del 25 al 17,5 %», además de «importantes logros en la lucha contra la corrupción financiera y administrativa».

Aseguró asimismo que su próximo Gobierno, que espera formar a base de acuerdos con los demás grupos políticos que obtuvieron buenos resultados en los comicios de la semana pasada, «continuará con las reformas (…) con una visión económica y de servicios» que «apoyará a los jóvenes y el sector privado». EFE

sy-fa/cgs/ah