Primer ministro iraquí advirtió de su retirada de cumbre de paz si participaba Netanyahu

Sharm el Sheij (Egipto), 13 oct (EFE).- El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, advirtió este lunes a Egipto y Estados Unidos de que se retiraría de la cumbre de paz para Gaza que se celebra hoy en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij si participaba el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informaron fuentes oficiales.

«El primer ministro informa a la partes egipcias y estadounidenses de que se retirará de la cumbre de Sharm el Sheij si Netanyahu participa», indicó de manera escueta la agencia oficial de noticias iraquí, INA, sin dar más detalles.

Irak no reconoce a Israel y no han establecido relaciones diplomáticas y, de hecho, la Constitución iraquí prohíbe cualquier normalización con la que llama «entidad sionista».

Esta información se produce poco después de que la Presidencia egipcia afirmara que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, iba a acudir a Sharm el Sheij a la ceremonia de paz.

Sin embargo, Netanyahu declinó hace poco la invitación de Trump para asistir a la ceremonia.

Según informó su oficina en un comunicado, no participará en ella por la proximidad del inicio del feriado Simjat Torá, el último día del periodo festivo judío del Sucot, que comienza al atardecer de este lunes y concluye al atardecer del martes.

Al Sudani llegó hace unas horas a la ciudad situada en la península del Sinaí y se reunió con el francés Emmanuel Macron, un encuentro en el que abordaron «las relaciones bilaterales y las maneras de fortalecer y ampliar la cooperación en diversos ámbitos», según un comunicado de la oficina de Al Sudani.

En la reunión también se abordó la próxima Conferencia sobre la Reconstrucción de Gaza, que «se celebrará bajo la presidencia de Francia, y destacó la importancia de mantener el alto el fuego, consolidar la paz y la estabilidad en la región y apoyar los esfuerzos humanitarios para brindar ayuda urgente a la población civil de Gaza», se apunta en la nota.

La cumbre, a la que asistirán una treintena de líderes del mundo, ya contaba con la participación del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, y arrancará cuando Trump llegue a la ciudad egipcia, situada en la península del Sinaí, tras su paso por Israel. EFE

