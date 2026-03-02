Primer ministro libanés califica de «irresponsable» el ataque de Hizbulá a Israel

2 minutos

Beirut, 2 mar (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó de «irresponsable» el ataque lanzado este lunes por el grupo chií Hizbulá contra el norte de Israel y prometió no dejar que el país sea arrastrado a un nuevo conflicto, poco más de un año después del final de la última guerra.

«Independientemente de quién esté detrás, el lanzamiento de proyectiles desde el sur del Líbano es un acto irresponsable y sospechoso que pone en riesgo la seguridad y la protección del Líbano, y le proporciona pretextos a Israel para continuar con su agresión», denunció en su cuenta de X.

«No permitiremos que el país sea arrastrado a nuevas aventuras y tomaremos todas las medidas necesarias para capturar a los autores, y proteger a la gente libanesa», agregó el dirigente.

La acción tuvo como objetivo unas instalaciones militares al sur de la ciudad israelí de Haifa y fue reivindicada por Hizbulá, que la argumentó como una respuesta al asesinato del máximo líder iraní, Alí Jameneí, y a la continuación de los bombardeos israelíes contra el Líbano pese al alto el fuego de 2024.

El Gobierno libanés llevaba días buscando garantías de que el movimiento chií, aliado de Teherán, no se involucraría en caso de que Estados Unidos atacara Irán.

Sin embargo, Hizbulá ya había indicado antes del inicio de los actuales bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán que para ellos cualquier ataque contra Jameneí -también un importante líder religioso para los chiíes del mundo- era una línea roja.

Entre 2023 y 2024, la formación libanesa libró un conflicto con Israel que inició como una muestra de apoyo a Gaza, y que acabó causando más de 4.000 muertos y 1,2 millones de desplazados en el Líbano. EFE

njd/rrt

(foto)(video)