Primer ministro libanés carga contra Hizbulá coincidiendo con las negociaciones con Israel

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Beirut, 15 may (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, llamó este viernes a dejar de lado los actos «temerarios» en favor de intereses extranjeros, en una crítica velada al grupo chií Hizbulá, coincidiendo con una nueva ronda de diálogo directo entre el Líbano e Israel.

«Suficiente con las aventuras temerarias al servicio de proyectos e intereses extranjeros, la última de las cuales es una guerra que no elegimos sino que nos fue impuesta y que ha llevado a que Israel ocupe 68 pueblos, aldeas y lugares», dijo el dirigente en un discurso durante un evento.

En esta línea, consideró un insulto a la inteligencia que algunos califiquen de «victorias» una situación que trajo muerte, destrucción y desplazamientos forzosos.

Según el primer ministro, la permanencia del Estado libanés requiere que solo las instituciones oficiales tengan capacidad de decisión, que todas las armas estén en manos del Ejército y que nadie esté por encima de la ley.

Salam no mencionó de forma explícita a Hizbulá, que a comienzos de marzo lanzó un ataque contra Israel en defensa de su aliado Teherán, lo que derivó en una cruenta ofensiva aérea israelí contra el Líbano y una invasión terrestre aún en marcha en el sur del país.

En este contexto, el Gobierno libanés reafirmó sus intenciones de desarmar a la formación chií, que controla de facto varias regiones del país.

Para salir de la actual situación, el mandatario abogó por trabajar de forma interna para fortalecer las instituciones y por «movilizar todo el apoyo árabe e internacional para fortalecer nuestra posición en las difíciles negociaciones que comenzaron ayer», indicó.

Este jueves y viernes, Líbano e Israel llevaron a cabo una nueva ronda de diálogo en Washington, que se desarrolló sin participación de Hizbulá y durante la que ambas partes acordaron extender 45 días más frágil el alto el fuego en vigor. EFE

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