Primer ministro libanés dice a áreas devastadas que la ayuda llegará en cuanto haya fondos

2 minutos

Beirut, 5 nov (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, recibió este miércoles a una delegación de representantes de las poblaciones fronterizas devastadas por la guerra con Israel y les aseguró que ya tienen trazados una serie de proyectos para ellas, a falta de recibir fondos de la comunidad internacional.

«Salam explicó que el Gobierno ha completado una lista de proyectos de infraestructura y servicios básicos en la región sur que están listos para comenzar tan pronto como se consigan los fondos previstos, en particular del Banco Mundial (BM)», informó la oficina del dirigente en un comunicado.

Según otra nota del Gobierno, los vecinos de las zonas meridionales presentaron al primer ministro una serie de demandas, entre ellas la creación de una estrategia nacional para apoyarles a todos y en especial a los desplazados que aún no han podido regresar un año después del conflicto.

La petición entregada por la delegación subraya que «miles de familias siguen viviendo en un estado de desplazamiento forzoso por tercer año después de que sus viviendas y fuentes de sustento quedaran dañadas por la guerra, siendo incapaces de permitirse un alquiler, atención médica o las necesidades básicas para una vida digna».

Casi un año después de que entrara en vigor un alto el fuego entre el Líbano e Israel, la mayoría de las poblaciones fronterizas en el sur del Líbano siguen sin reconstruir a la espera de ayuda internacional, un proceso que en total costará unos 11.000 millones de dólares en el Líbano, según el BM.

Además, unas 80.000 personas continúan desplazadas, al tiempo que Israel continúa bombardeando con frecuencia tanto el sur como el este del país. EFE

amo-njd/lar