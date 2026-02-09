Primer ministro libanés ordena elevar a ONU el «secuestro» durante una incursión israelí

2 minutos

Beirut, 9 feb (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ordenó elevar ante la ONU la incursión realizada este lunes por Israel en el sur del Líbano y el consecuente «secuestro» de un miembro del grupo suní Jamaa al Islamiya, al considerarlo una violación de la soberanía del país.

«Condeno en los términos más enérgicos el secuestro por parte de Israel del ciudadano libanés Atwi Atwi en su casa en Habariyeh (…) Esto constituye un ataque flagrante a la soberanía libanesa, una violación de la declaración de cese de hostilidades y un incumplimiento de la ley internacional», denunció Salam en un comunicado.

«He ordenado al ministro de Asuntos Exteriores y Emigrantes (Youssef Rajji) que tome medidas inmediatas y que siga este asunto con Naciones Unidas», agregó el dirigente.

Las fuerzas israelíes realizaron anoche una incursión en una localidad a varios kilómetros de la frontera común, donde capturaron a un miembro de Jamaa al Islamiya, una formación fundada como la rama local de los Hermanos Musulmanes y con representación política en el Líbano.

Durante la guerra librada entre 2023 y 2024, Israel lanzó varios ataques contra objetivos del grupo por su presunta colaboración con el movimiento islamista palestino Hamás en el Líbano.

Jamaa al Islamiya confirmó en un comunicado que un responsable de la formación identificado como Atwi Atwi fue capturado por las tropas israelíes cuando se encontraba en su vivienda, un asalto durante el que su familia fue también «aterrorizada y agredida».

Asimismo, criticó que el suceso se enmarca en la retahíla de ataques diarios perpetrados por el Estado judío contra el Líbano, mientra que el Ayuntamiento de Habariyeh, entre otros, también emitieron comunicados de condena por lo ocurrido.

Por su parte, el Ejército israelí describió a Atwi como un «terrorista de alto rango» y aseguró que le ha llevado a su territorio para someterle a una «investigación más exhaustiva».

Israel continúa atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde finales de 2024, si bien estas acciones suelen estar dirigidas principalmente contra objetivos del grupo chií libanés Hizbulá e incursiones como las de este lunes son poco comunes. EFE

njd/kba/jgb