Primer ministro libanés visita Damasco para abordar lazos económicos y mejora de seguridad

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El Cairo, 9 may (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, visitó Damasco este sábado y se reunió con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, con el objetivo de fortalecer los lazos económicos y mejorar la coordinación en materia de seguridad en este nuevo capítulo de relaciones entre el Líbano y Siria.

La agencia de noticias oficial siria SANA dijo que el encuentro -al que acudieron los ministros libaneses de Transporte, Energía y Economía- se centró en «desarrollar la cooperación económica y comercial en pro de los intereses comunes», así como en la coordinación en materia de seguridad para «afrontar los desafíos».

Salam, por su parte, dijo en declaraciones a la prensa desde el aeropuerto internacional de Damasco que las relaciones entre el Líbano y Siria -que han dado un giro desde el derrocamiento del expresidente sirio Bachar al Asad a finales de 2024- se basan en «la confianza, el respeto mutuo a la soberanía de ambos países y los intereses comunes».

Indicó que dieron seguimiento al acuerdo sobre el traslado de presos a cárceles sirias y las personas desaparecidas en ambos países, y se comprometieron a trabajar hacia «un control más estricto de la frontera» para prevenir el contrabando «en todas su formas».

Además, acordaron «desarrollar las relaciones económicas y comerciales» y fomentar las inversiones, por lo que prometieron acelerar la creación de un consejo empresarial conjunto que celebrará una reunión en Damasco en las próximas semanas.

En este sentido, también abordaron la «activación y mejora» de la interconexión eléctrica entre ambos países para facilitar la importación de electricidad desde y a través de Siria, así como «la finalización de un acuerdo de traslado de gas natural» que se sellará «lo antes posible».

Desde el derrocamiento de Al Asad a finales de 2024, ambas naciones vecinas han dado pasos para abrir una nueva página en sus tirantes lazos, que incluyen una ocupación siria al Líbano de más de 30 años, hasta 2005, y una historia de fuertes influencias en sus asuntos internos. EFE

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