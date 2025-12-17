Primer ministro luso carga contra la justicia y la prensa tras el archivo de investigación

Lisboa, 17 dic (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), criticó este miércoles a la justicia lusa y a los medios de comunicación tras conocerse que la Fiscalía archivó la investigación preventiva que abrió hace nueve meses por Spinumviva, una empresa familiar, y que hizo caer a su anterior Gobierno.

En este sentido, lanzó un duró mensaje a la prensa y al ministerio público y dijo que «no son las portadas de los periódicos ni las órdenes de apertura de investigaciones por denuncias infundadas, casi siempre anónimas, las que dirigen la política y la democracia».

«El escrutinio periodístico y judicial existe. Son funciones fundamentales, esenciales para la democracia, pero también deben funcionar con reglas», continuó Montenegro en una declaración al país tras el anuncio de la Fiscalía. EFE

lmg/rcf