Primer ministro luso denunciará por desinformación a internauta que afirma que hace sátira

(Actualiza con declaraciones de portavoz del Gobierno)

Lisboa, 22 ene (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), presentará una denuncia contra el usuario de la red social X ‘Volksvargas’ por publicar un tuit con un mensaje falso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con unas palabras atribuidas al jefe del Gobierno luso, a lo que el internauta ha respondido que se trata de una sátira política.

En un comunicado la oficina de Montenegro anunció este jueves que fue «blanco de un acto de desinformación» con una amplia difusión pública.

«Aparentemente, desde el usuario ‘Volksvargas’ se difundió en la red social X una falsa publicación del presidente de Estados Unidos con una imagen de un mensaje atribuido al primer ministro de Portugal», indica la nota.

Por ese motivo, el gabinete de Montenegro presentará una denuncia ante las instancias competentes.

Y subrayó «la importancia de combatir la desinformación y alertar a los portugueses de la relevancia de comprobar la credibilidad de las fuentes informativas, en concreto en las redes sociales».

En el mensaje publicado por ese usuario se imitan los mensajes privados que Trump ha difundido en los últimos días en su red social Truth Social de líderes internacionales como el presidente francés, Emmanuel Macron, o el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con un tono halagador hacia él.

Tras el anuncio de la oficina de Montenegro, ‘Volksvargas’ publicó un comunicado en X donde explicó que se dedica a la sátira política y que su página es conocida por publicar ‘memes’.

Además, tachó de «sintomático» y «lamentable» que el Gobierno portugués no se preocupe de la desinformación que propaga el partido de ultraderecha Chega y que en su lugar «busque intimidar una página satírica hasta el punto de querer procesar a su autor».

Preguntado sobre este asunto, el portavoz del Gobierno, António Leitão Amaro, subrayó que lo importante es que esa persona «generó y produjo un documento falso, inventando un supuesto mensaje escrito con autoría del primer ministro y que tuvo un alcance de cientos de miles de visualizaciones».

«No es de una cuenta que se defina como parodia -siguió- ni es un mensaje que diga que es satírico o irónico o que es una broma, fue una falsedad difundida por cientos de miles de personas y en el mundo digital y el mundo de las redes también hay límite para la desinformación, la mentira y la falsedad». EFE

