Primer ministro luso se muestra «algo optimista» aunque todavía habrá lluvias en Portugal

2 minutos

Lisboa, 13 feb (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, consideró este viernes que la situación en el país les permite ser «algo optimistas» tras los estragos que ha dejado el temporal, aunque en las próximas horas se esperan más lluvias intensas.

«Seguiremos bajo máxima presión hasta alrededor de las 19.00 (misma hora GMT), momento en el que se podrá tener una perspectiva más clara de lo que puede suceder en los próximos días», dijo Montenegro en una rueda de prensa en Coímbra, una de las zonas más afectadas por el temporal.

En el río Mondego, que el miércoles se desbordó por su ribera derecha tras la rotura de un dique en la zona de Casais, cerca de Coímbra, el embalse de Aguieira está al 99,1 % de su capacidad.

Sobre los próximos días, en los que se espera que las lluvias den una tregua en el país, el primer ministro adelantó que la evacuación «del agua que desbordó el dique que cedió del río Mondego será lenta y supondrá muchos retos tanto para las autoridades municipales como para las nacionales».

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo detalló que ya han recibido más de 8.200 solicitudes de ciudadanos o familias para recibir ayudas para reconstruir sus viviendas, mientras que en el caso de las empresas son 3.800 las que han pedido apoyo financiero.

En cuanto a las familias que ya han solicitado la ayuda de la Seguridad Social por pérdida de ingresos o situación de necesidad, ya son más de 2.000 solicitudes. El Gobierno también ha recibido más de 4.500 peticiones de apoyo del sector agrícola. EFE

lmg/icn