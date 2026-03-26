Primer ministro noruego le recuerda a Rubio la importancia del apoyo de EE.UU. a Ucrania

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Copenhague, 26 mar (EFE).- El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, mantuvo anoche una conversación telefónica con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en la que le recordó la importancia del apoyo estadounidense a Ucrania, informó este jueves el Gobierno de ese país escandinavo.

La conversación se celebró la víspera de la reunión en Helsinki de los líderes de los diez países que integran el Joint Expeditionary Force (JEF): Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega y Suecia.

«Los países del JEF están entre los principales contribuyentes a Ucrania, tanto desde el punto de vista político como militar y civil. En la conversación con Rubio resalté la trascendencia del apoyo transatlántico a Ucrania y lo importante que es para la seguridad noruega y aliada», señaló Støre en un comunicado.

El líder noruego le mostró también a Rubio su preocupación por la situación en Irán.

Sobre el conflicto en Oriente Medio, el político nórdico recibió de forma positiva «las señales de que Estados Unidos e Irán han iniciado conversaciones para buscar una solución».

«Hice hincapié en que una escalada podría tener graves consecuencias, tanto en la región como a nivel global», apuntó Støre. EFE

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