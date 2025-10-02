The Swiss voice in the world since 1935
Primer ministro sueco, consternado por atentado terrorista contra sinagoga en Mánchester

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Copenhague, 2 oct (EFE).- El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, se mostró este jueves consternado y entristecido por el atentado terrorista contra una sinagoga en Mánchester, en el noroeste de Inglaterra, que dejó tres muertos, entre ellos el propio agresor, y al menos tres heridos.

«Consternado y entristecido por los informes de un ataque en una sinagoga en Mánchester, en el que varias personas fueron asesinadas y heridas», escribió el jefe del Gobierno sueco en su cuenta de la red social X.

Kristersson indicó que el hecho de que esto haya ocurrido durante la celebración de la festividad de Yom Kipur, la más sagrada del calendario judío, «lo hace aún más horrendo».

El primer ministro sueco dijo que sus pensamientos están con todos los afectados por este ataque. EFE

cae-alc/fpa

