Más bien medio vacía la ‘moneda plena’ Sonia Fenazzi 04 de mayo de 2018 - 13:02 La campaña en favor de la iniciativa ‘moneda plena’, que será sometida a escrutinio el próximo 10 de junio, comienza mal. Según la primera encuesta gfs.bern/SSR, una mayoría rechaza esta propuesta de reforma radical del sistema monetario suizo, lo contrario que sucede con la nueva Ley sobre juegos de azar. La iniciativa ‘Por un dinero a prueba de crisis: ¡la emisión de moneda reservada a la banca nacional! (iniciativa moneda plena) no parece convencer al electorado. A mes y medio de las votaciones, la primera encuesta realizada por el Instituto gfs.bern por encargo de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR) otorga a sus oponentes una ventaja de 14 puntos sobre sus seguidores. Solamente el 35% de los encuestados tiene la intención de votar en favor, frente al 49%, en contra. El 16% restante aún está indeciso. Primera encuesta sobre las votaciones federales el 10 de junio de 2018, realizada por el gfs.bern por mandato de la SSR. Incluyó entrevistas a 1 200 ciudadanos, entre el 16 y el 26 de abril. El margen de error es de +/- 2,9%. En principio, nada está escrito ya que aún es incipiente el grado de formación de las opiniones de los votantes. La proporción de los que ya están absolutamente seguros de su elección es de solamente el 53%. En otras palabras, todavía existe un margen de incertidumbre del 47%, que teóricamente podría modificar la situación. Pero en la práctica, parece casi imposible que los partidarios de la iniciativa logren mayoría. Por lo general, el apoyo a las iniciativas populares disminuye a medida que se acerca la fecha de la votación, mientras que la oposición aumenta. Lanzada por un grupo de economistas, especialistas en finanzas y empresarios, y combatida por todos los partidos políticos, la iniciativa pide que el Banco Nacional sea el único que pueda emitir dinero, ya sea físico o escritural. Por el momento, no convence al electorado de ningún partido político, ni al apartidista, ni a aquellos que dicen no confiar en el gobierno. En las regiones lingüísticas, el rechazo prevalece en la Suiza de expresión alemana mientras que la idea despierte más simpatía en las zonas de habla francesa e italiana. Casinos: los dados no están echados En el caso de la nueva Ley Federal sobre los Juegos de Dinero (LJD), contrariamente, la situación parece más abierta. Elaborada en el Parlamento y combatida por un referéndum que cuenta con el apoyo de prácticamente todas las secciones juveniles de los partidos representados en las Cámaras Federales, la nueva legislación recibió el favor de 52% de los encuestados y el rechazo de 39%. El 9% aún no sabe qué votará. Pero incluso con esa mayoría y esa cómoda ventaja de 13 puntos, los partidarios de la ley todavía no pueden cantar victoria. Según los investigadores del gfs.bern, los promotores del referéndum tienen un cierto margen para invertir la tendencia. Todo se decidirá en la campaña previa a la votación. Aunque están a la cabeza en todas las regiones del país, los partidarios de la nueva ley son claramente menos numerosos en la Suiza de habla alemana (49%) que en la de expresión francesa (63%) y en la italofona (62%). La población germanohablante es más escéptica acerca de esta regulación, que permitiría solamente a los casinos suizos ofrecer juegos de apuestas en línea y bloquearía todas las ofertas en la web que no tengan una licencia concedida por la Confederación. La controversia sobre el bloqueo de sitios web es menos sensible entre los cantones latinos. Sin embargo, los investigadores de gfs.bern observan que este argumento sobre la “censura de Internet” por sí solo no será suficiente para que ganen los oponentes de la ley. Considera que tendrían que apoyarse sobre otras críticas. Aquella, por ejemplo, según la cual la legislación intenta imponer una especie de proteccionismo en favor de los intereses de los casinos suizos. Este último argumento podría dar en el clavo sobre todo en los círculos liberales. La encuesta también revela un potencial de rechazo entre los apartidistas y los que no confían en el gobierno. No es de extrañar que también haya una mayor oposición entre los jóvenes, es decir, en el sector poblacional del que partió el referéndum.