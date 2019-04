Ministro do Exterior em giro por Uruguai, Chile e Brasil

Cassis visita la Quinta Suiza en Sudamérica Kathrin Ammann 24 de abril de 2019 - 17:40 Este es su primer viaje como Ministro de Asuntos Exteriores suizo a Latinoamérica: el consejero federal Ignazio Cassis realiza una gira por Uruguay, Chile y Brasil esta semana. En los tres países una de sus metas es convivir con los miembros de la comunidad helvética. Hoy, el máximo representante de la diplomacia helvética se encuentra en Chile. "En Latinoamérica, Chile representa un socio importante tanto a nivel económico como político, con quien compartimos valores comunes como la democracia, el respeto por los derechos humanos o el derecho internacional", indica Christophe Vauthey, jefe de misión de la Embajada de Suiza en Santiago en un comunicado. Con más de 100 años de presencia diplomática en suelo chileno, las relaciones bilaterales con Suiza son estrechas e incluyen áreas como la educación, la astronomía, el medio ambiente y la economía. En el plano económico, Suiza es el décimo inversionista en importancia en Chile y sus más de 200 empresas presentes en ese país han creado más de 30 000 puestos de trabajo. Ignazio Cassis se reúne durante su estancia en Santiago con algunos líderes de dichas empresas para abordar un tema muy relevante para ellos: la modernización del acuerdo de libre comercio entre Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), a la que Suiza pertenece. 80 años del Colegio Suizo de Santiago Acompañado por una delegación de alto nivel, el Consejero federal Ignazio Cassis participa en el acto de inauguración oficial de las nuevas instalaciones del Colegio Suizo de Santiago, con motivo de la celebración de sus 80 años de existencia. Fundado en 1939, el Colegio Suizo de Santiago es la escuela oficial suiza más antigua de América Latina y una de las 18 existentes en el mundo. La Quinta Suiza en Chile Alrededor de 5 500 suizos viven en Chile. Es la tercera colonia suiza más grande del continente. El número de descendientes de inmigrantes suizos que ya no tienen ciudadanía pero que aún se identifican con su país de origen se estima en 80 000. Cooperación bilateral Actualmente Suiza contribuye activamente al perfeccionamiento de la gestión del agua, un tema fundamental en Chile, a la eficiencia energética y a la mejora de calidad del aire, entre otros. En ese sentido, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que albergará Chile en diciembre de 2019, también es un asunto clave en las conversaciones que Cassis mantendrá con las autoridades chilenas. Antes de su llegada a Chile, el ministro helvético visitó Uruguay: Relaciones comerciales Si se observan el balance comercial de Suiza con Latinoamérica, Brasil es el socio comercial más importante para el país alpino en la región, por delante de México y Argentina. El 18% de las importaciones procedentes de la zona proceden de Brasil, mientras que el 38% de las exportaciones suizas a América Latina se dirigen a Brasil. En 2018, el comercio (de bienes y mercancías) con la mayor economía de América Latina ascendió a 4 300 millones de francos suizos, con Chile a unos 866 millones de francos suizos y con Uruguay a unos 194 millones de francos suizos. (Fuente: seco)