Primer vuelo de repatriación hacia Australia despega de Dubái tras cierre aéreo

2 minutos

Sídney (Australia), 4 mar (EFE).- Un vuelo procedente de Dubái con destino a Sídney despegó en la madrugada de este miércoles desde los Emiratos Árabes Unidos, según datos de seguimiento aéreo, en la que supone la primera repatriación hacia Australia desde el cierre del espacio aéreo provocado por el conflicto en Oriente Medio.

La aeronave partió del aeropuerto internacional de Dubái a las 2:30 de la madrugada local (22:30 GMT del martes) tras varios días de interrupciones y cancelaciones masivas que dejaron a miles de pasajeros varados en la región. Está previsto que llegue a Sídney a las 22.30 hora local (11:30 GMT).

Más de 30.000 personas seguían en tiempo real el trayecto a través de la plataforma FlightRadar24, donde el aparato se convirtió en el vuelo más monitorizado del mundo en ese momento, reflejo de la expectación generada entre familiares y viajeros afectados.

La ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, había señalado horas antes en declaraciones a la cadena pública ABC que el vuelo solo despegaría si las circunstancias eran seguras. «La prioridad del Gobierno es la seguridad de los australianos», afirmó.

En un comunicado emitido el 2 de marzo, Wong advirtió de que los australianos en el extranjero deben prepararse para «serias interrupciones de viaje» debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Señaló que muchos ciudadanos no han podido abandonar la región por el cierre del espacio aéreo, incluso en grandes centros de conexión internacional, y alertó de cancelaciones y retrasos tanto regionales como globales.

El Gobierno del primer ministro Anthony Albanese activó el Centro de Crisis 24/7 del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT, por sus siglas en inglés) para prestar asistencia consular y abrió un portal de registro para australianos en Israel e Irán.

Las autoridades australianas reiteraron su recomendación de no viajar a la mayor parte de los destinos de Oriente Medio, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, e instaron a los ciudadanos a confirmar directamente sus planes con aerolíneas y agentes de viaje. EFE

