Primera ministra danesa dice que «todo se acabará» si EE. UU. ataca Groenlandia

1 minuto

Berlín, 5 ene (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó este lunes después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, reiterase sus amenazas para hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia que «todo se acabará» si Washington ataca esa isla ártica.

«Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará. Incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial», dijo la mandataria danesa en una entrevista con la cadena ‘TV2’.EFE

cph/cae/jlp